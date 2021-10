DILG babantayan mga politiko vs COVID hawaan

Hinimok ng Department of the Interior and Local Government (DILG) ang mga kandidato para sa 2022 elections na magsilbing mabuting halimbawa sa publiko kung paano protektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19.

Dahil sa nalalapit nang halalan sa buong bansa, pinaalala ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na bawal pa rin ang mga tinatawag na `super spreader event’ katulad ng mga mass gathering upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus.

“Bawal ang super spreader events. So, ang paalala ng DILG sa ating mga kumakandidato dito sa ating Eleksyong 2022 ay dapat maging ehemplo sila ng ating mga kababayan dahil hindi pa rin tapos ang pandemya,” pahayag ni Maglaya sa Laging Handa public briefing.

Sinabi ni Malaya na maglalabas ang DILG at Commission on Elections (Comelec) ng mga panuntunan para sa ligtas na pagsasagawa ng kampanya ng mga politiko.

“`Yan po ang pag-uusapan namin with the Comelec kasi this is part and parcel of the election process. We will have to coordinate with them para makapaglabas tayo ng guidelines,” sabi ni Malaya. (Prince Golez)