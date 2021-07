DILG ambassador na: Arci kinabog sina Kathryn, Liza, Nadine

Talbog ni Arci Muñoz ang lahat ng mga artistang babae ngayon, dahil pinagkatiwalaan nga siya ng DILG (Department of Interior and Local Government) na ipalaganap ang tungkol sa kahalagahan ng bakuna, para matapos na ang hawaan ng COVID-19.

Si Arci ang naatasan na ambassador ng DILG para humikayat ng iba mga Pilipino na magpabakuna na. Kasabay nito ay nagpaalala rin si Arci sa mga safety seal sa mga establishment, gaya ng mga mall, restoran, na kailangang tignan muna ng mga tao bago sila pumasok sa loob.

Nakaposte sa Instagram ni Arci ang video ad nang pagpapaalala, panghihikayat niya sa mga tao.

Naka-military uniform sa video si Arci, na ang background ay aircraft runway at buntot ng eroplano.

Pero kahit naka-uniform hindi pa rin nawawala ang tatak Arci, na kuntodo make-up at lipstick.

Well, sabi nga ng mga fan, iba rin ang hatak ni Arci sa mga tao.

Sa part na ito, kinabog niya sina Kathryn Bernardo, Liza Soberano, Nadine Lustre, ha! Na oo naman, dahil malaking responsibilidad ang iniatang ng DILG kay Arci, ha!

Derek binantaang susuntukin si Adarna

Naglabas ng kanta si Derek Ramsay, featuring ang fiancè niyang si Ellen Adarna.

Bagamat hindi dumaan sa recording si Derek para sa nasabing single, pero nakabuo nga siya ng isang kanta na pinu-promote niya ngayon sa Instagram.

Ang naturang single ay isang digitally edited mash-up music na nilapatan ng scratching. Nakakaaliw ang single dahil kuha ito sa mga funny video nina Derek at Ellen na nagkukulitan.

Tampok din sa video sina DJ Arthur o @arthurgreyes.

Mapapanood sa video na sumisigaw si Derek sa takot kay Ellen at pinalalayo niya ito sa kanya.

Sa umpisa ng video makikitang nilalapit ni Ellen ang isang plastic cockroach kay Derek, na siyang kinatakutan nang matindi ng aktor.

“No babe! Don’t!” ang maririnig na mga salita ni Derek sa music na hinaluan ng sound background at scratching.

Proud at tuwang-tusa si Derek sa pagkakaroon niya ng single.

“Pls. grab a copy of my new single. It’s the soundtrack of my life. This is the funniest thing I’ve ever seen. Tnx @arthurgreyes wait for the butiki version @maria.elena.adarna #suntukanto,” sabi ni Derek.

Sa pagbabanta ni Derek kay Ellen, tila ang sexy actress ang bibida sa isa pang single.

Tom aminadong pumalpak sa mensahe kay Denise

Dahil hindi niya nabasa ang kabuuang caption, na-‘wow mali’ at humingi ng sorry si Tom Rodriguez sa Kapamilya star na si Denise Laurel.

Ang pagkakamali ni Tom ay nangyari sa post ng mga photo ni Denise ng kanyang anak at ng Lola nito. Sa caption, nilahad ni Denise kung paano naapektuhan ang anak sa pagyao ng kanyang Lola, si theater actress Celia Diaz Laurel.

Sinabi rin sa mensahe kung paano naging matapang sa gitna ng pagdadalamhati ang kanyang anak, sa pagkawala ng pinakakamahal na Lola.

Nag-comment si Tom sa post na biniro pa si Denise na nagbibinata na ang kanyang anak.

“Nakssss!!! I ain’t playin no games, every words that I say is coming from the heart” lang ang peg ah! Nagbibinata na ang baby boy mo, hala! sabi ni Tom na nilagyan pang emoji (smile) ang comment niya.

Pero, bigla nga siyang nagkomento uli noong ma-realize ang pagkakamali.

“Oh no! I commented before I even read the caption. I’m so sorry for your loss, Denise,” hirit ni Tom.

Wala namang kumastigo kay Tom dahil inako naman agad nito ang pagkakamali.