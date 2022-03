Digong wish sa 77th b-day: Malinis, mapayapang eleksiyon

Nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng mapayapa at maayos na halalan sa Mayo 9.

Ito umano ang “wish” ni Duterte sa kanyang ika-77 kaarawan ngayong Marso 28.

“Certainly, a clean, fair, and honest election would be one of his legacies for his presidency,” ayon kay acting presidential spokesperson and Communications Secretary Martin Andanar.

Sinabi ni Duterte ang kahalagahan ng isang mapayapang palilipat ng kapangyarihan.

Si Duterte ay magdiriwang ng isang simpleng kaarawan sa Davao City.

“The president will spend his birthday in Davao City with no lavish party,” dagdag ni Andanar. (Juliet de Loza-Cudia)