Digong walang seryosong problema sa kalusugan

Tiniyak ng Malacañang na maayos ang kondisyong pangkalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Kasunod ito ng na­ging pahayag ni Pangulong Duterte pagdating sa bansa mula sa South Korea na nagsuka ito sa eroplano dahil inatake ng migraine.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na paulit-ulit ang migraine na epekto ng pagkaaksidente ng Pa­ngulo noon sa motorsiklo subalit walang problema sa kalusugan nito.

Pero sinabi ni Roque na sa ilang beses na nakasama niya sa biyahe ang Pangulo ay ito ang unang pagkakataon na nagsuka ito sa eroplano.

“This has been a recurring problem of the President nagkakaroon siya ng matinding migraine from time to time. He says this is related to an earlier motorcycle accident that he suffered, but it comes and goes,” ani Roque.

Hindi masabi ng kalihim kung nakapag-annual executive check-up na si Pangulong Duterte, kasabay ang pagtiyak na ipapaalam ito sa publiko.

“I’ll inquire if he has had an annual check-up and I’ll let you know,” dagdag pa ni Roque.

Mismong si Pangulong Duterte ang nagbun­yag noon na mayroon siyang Buerger disease na nakuha sa paninigarilyo at may problema rin sa kanyang spinal dahil sa aksidente sa motorsiklo na nagiging dahilan ng kanyang migraine.