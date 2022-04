Digong walang salto sa campaign promise – Bong Go

Pinuri ni Senador Christopher ‘Bong’ Go ang mga nagawa ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng halos anim na taon.

Ayon kay Go, epektibong naipatupad ng administrasyon ang mga programa at polisiya kasama na ang mga binitiwang pangako noon ni Duterte sa mamamayan na magkaroon ng maayos na pamumuhay.

“Marami po siyang na-deliver sa kanyang mga pangako. Ako po ay saksi at saksi ang taumbayan dito. Tanungin n’yo na lang po ang inyong mga kapitbahay kung nakakalakad na ba sila sa gabi — hindi tulad noon na takot tayo sa kriminal,” paliwanag ni Go, dating presidential aide.

Bagama’t mahirap umanong maabot ang lahat ng pangako ng pangulo dahil sa COVID-19 pandemic, maipagmamalaki naman umano ng administrasyon ang mga nagawa nito sa ibang bagay, tulad ng infrastructure development, maibsan ang kahirapan, paglaban sa korapsyon, katahimakan at kaayusan.

“Campaign promise ni Pangulong Duterte, campaign against drugs, campaign against criminality, campaign against corruption in the government. Tinutupad niya po ‘yon… napakaikli ng anim na taon para tapusin niya ito totally — mahirap po pero ginawa niya po lahat sa abot ng kanyang makakaya,” sabi Go. (Dindo Matining)