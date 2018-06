Digong walang paki kung pinakamaraming nasibak na opisyal

Tuloy ang sibakan sa mga opisyal ng gobyerno.

Ito ang sinabi ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagdalo sa ika-81 anibersaryo ng Government Service Insurance System (GSIS) sa GSIS Financial Center sa Pasay City.

Kasabay nito ay nagbabala ang Presidente na may mga nakalinya na namang mga opisyal na sisibakin niya sa puwesto sa mga susunod na araw.

Wala aniya siyang pakialam kung mamarkahan ang kanyang termino sa may pinakamaraming nasibak na opisyal.

Malinaw aniya ang kanyang patakaran na ayaw nito ang korapsiyon kaya itutuloy ang pagsibak sa mga tiwaling opisyal hanggang sa maubos lahat ang mga ito.

“There will be more dismissals to come and I don’t care if my whole term would be cha­racterized by firing and dismissal of people in government. Ayoko talaga ‘yan,” anang Pangulo.

Gayunman ay walang binanggit si Pangulong Duterte o pahaging man kung sino-sino at kung saang tanggapan nakapuwesto ang mga sisibaking opisyal.