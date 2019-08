Digong uubusin ang mga kawatan sa BIR

Matapos ang mga opisyal at kawani ng Bureau of Customs (BOC) ang mga exa­miner naman sa Bureau of Internal Reve­nue (BIR) ang binabantayan ni Pangulong Rodirgo Duterte dahil sa katiwalian.

Sinabi ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Odiongan, Romblon noong Miyerkoles na mas talamak ang katiwalian sa itaas kaya isusunod niyang kakalusin ang mga tiwali sa BIR.

“Ang corruption is taas. Kaya dito ko binabantayan. Yang mga –pero yang masabi mo mga corrupt diyan sa baba, well of course it affects a lot of Filipinos. Checkpoint, Customs, BIR. Kaya sunod ang BIR,” anang Pangulo.

Bistado na ng Presidente ang estilo ng mga BIR examiner kung saan hindi lahat napupunta sa gobyerno ang buwis na dapat bayaran ng isang negosyante o kompanya.

“Sabi niya, O sige magbayad ka lang nito. Pero okay, we will assess you at 5 million. Ibigay mo sa amin ang 2 million, 3million ang ibayad mo,” dagdag ng Pangulo.

Dahil dito, plano ni Pangulong Duterte na magpatupad ng gross taxation dahil walang daya sa binabayarang buwis.

Sa kasalukuyan ay net taxation ang umiiral na sistema kaya madaling doktorin at dito aniya nakikinabang ang mga tiwaling BIR examiner.

“I suggest to you in all honesty, let us go sa ating taxation gross. Maski sinong tanungin mo walang daya sa gross. ‘Pag mag-gross ka, wala na, nandiyan na lahat. Magkano ang benta mo, magkano ang kinita mo sa araw na yan? Wala yung minus sa suweldo ng tao mo,” paliwanag ng Pa­ngulo.

Ang ganitong sistema ng pagbubuwis aniya ay ginagawa sa Hong Kong, Singapore at Indonesia. (Aileen Taliping)