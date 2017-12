Digong umiyak sa mga namatay sa sunog

Naging emosyonal si Pangulong Rodrigo Duterte nang makaharap ang mga pamilya ng mga biktimang na-trap sa sunog na naganap sa NCCC Mall sa Davao City noong Sabado.

Personal na ipinabatid sa mga naghihintay na kaanak ng 37 pinaniniwalaang na-trap sa sunog na ‘zero’ ang tsansang may nakaligtas sa insidente.

Kilala ang Pangulong Duterte bilang ‘strongman’ subalit hindi nito ikinubli sa publiko ang pag-iyak sa nangyaring trahedya.

Nagpaabot agad ng pakikiramay ang Malacañang sa pamilya ng mga patuloy pa ring nawawala sa sunog na mga call center staff ng isang American firm.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na tiniyak mismo ni Pangulong Duterte sa mga kamag-anak ng mga biktima ang tulong ng gobyerno.

“The Bureau of Fire Protection (BFP) is currently determining the cause of the fire and the extent of the damage. Let’s include them in our prayers in this moment of grief,” pahayag pa ni Roque.