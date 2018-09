Digong: Trillanes Amnesty babawiin

PINAWALANG-BISA ni Pangulong Rodrigo Duterte ang amnesty na ibinigay kay Senador Antonio Trillanes IV ng nakaraang administras­yon kaugnay ng pag-aaklas ng grupo nito laban sa gobyerno.

Batay sa Proclamation No. 572 na nilagdaan ni Pangulong Duterte noon pang Agosto 31, walang pending application si Trillanes para sa amnestiya na ipinagkaloob sa lahat ng aktibo at dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na sumama sa Oakwood Mutiny noong Hulyo 27, 2003, Marines stand-off noong Pebrero 2006 at Manila Peninsula incident noong Nobyembre 29, 2007.

Idineklara ng proklamasyon ni Pangulong Duterte na walang bisa ang amnestiya sa ilalim ng Proclamation No. 75 Series of 2010 na ibi­nigay kay Trillanes at ilang kasamahan nito dahil hindi nag-apply ng amnestiya ang senador at hindi umamin sa kanyang pagkakasala sa tatlong insidente na naglunsad ang kanilang grupo ng pag-aaklas laban sa gobyerno.

Inatasan ng Pangulo ang Department of Justice at Court Martial ng Armed Forces of the Philippines na isulong ang lahat ng kasong kriminal at administra­tibo na naisampa laban kay Trillanes at ibalik sa Philippine National Police Custodial Center kung saan ito dating ikinulong.

Agad na ipatutupad ang proklamasyon matapos itong ipalabas kahapon ng Malacañang.

Kaugnay nito, nilinaw kahapon ng Malacañang na hindi produkto ng politika ang naging aksiyon ni Pangulong Duterte laban kay Trillanes.

Sa inilabas na paha­yag ni Presidential Spokesman Harry Roque, sinabi nito na dalawang taon na trinabaho at hinanap ang mga rekord ng senador kung nakatugon ito sa mga requirement na nakapaloob sa ibinigay na amnestiya sa kanya.

Tiniyak anya na walang aplikasyon para sa amnestiya at pag-amin sa kanyang mga kasalanan si Trillanes na napatunayan ng mga naghanap ng rekord nito kaya marapat lamang na ipatupad ng Pangulo ang batas.

“Two years na ito in the offing. Unang-una, hinanap ‘yung mga records. They have to make sure na tala­gang walang application at walang pag-amin itong si Trillanes. There was also maximum tolerance being showed to Senator Trillanes but in the end, it is the job of the President to implement the laws,” ani Roque.

Sinabi ng kalihim na maaari namang gamitin ni Trillanes ang lahat ng ligal na remedyo kung sa tingin nito ay mali ang naging aksiyon ng Pangulo sa pagbawi sa amnestiya sa kanya.

“Of course, puwede namang pumunta sa hukuman si Trillanes kung sa tingin niya mali ang appreciation ng Presidente. Pero doon sa isyu na hindi siya nag-apply, hindi siya umamin, tingin ko malinaw na hindi naman niya talaga ginawa ‘yon. We will give him his day in court, not only to prove his innocence on the charges of coup d’ etat against him but also on the revocation of the amnesty. I’m sure he will go running to court,” dagdag pa ni Roque.