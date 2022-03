Digong tinuruan BBM sa diskarteng presidente

Kinumpirma ni Senador Bong Go na nagkaroon ng pagpupulong sina Pa­ngulong Rodrigo Duterte at presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr.

Ani Go, ang meeting nina Duterte at Marcos ay posibleng naging hudyat kaya’t dineklara ng PDP-Laban ang kanilang suporta sa UniTeam candidate.

“Maganda naman po ang resulta ng meeting. Medyo matagal-tagal nga ‘yon at talagang ganado ‘yong pangulo na magkuwento. I think about 80 percent ng discussion ay more on si Presidente po ang nagsasalita,” wika ni Go.

“And he shared his experience po… as president sa mga nakaraan. Ito, nagbigay siya ng mga kaun­ting payo, mga ginawa niya para sa ating bayan ay sana po’y ipagpatuloy ng kung sinuman po ‘yong magiging susunod na pangulo,” aniya pa. (Joven Delantar)