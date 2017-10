Digong tatapusin ang termino

Hindi bibitiw si Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa puwesto hangga’t hindi natatapos ang kanyang buong termino.

Ito ang tiniyak ng Pa­ngulo kahapon sa kabila ng mga pagtatangka na sirain at ibagsak umano ang kanyang administrasyon sa pamamagitan ng mga akusasyon ng mga kalabang pulitiko tulad ni Sen. Antonio Trillanes IV.

Sinabi ng Pangulo na kahit napapagod siya dahil sa dami ng trabaho, mayroon siyang sinumpaang kasunduan sa taumbayan at hindi niya ito sisirain.

“I’m 72, I need to sleep at least about 7 hours to keep me up the whole day. Pero nandiyan yung trabaho, the only way to escape is to quit eh hindi naman maganda ‘yan kasi ang covenant ko is I will serve you for six years. With God’s will, Allah, maibigay ko sa mga Pi­lipino ang pangako ko,” sabi ng Pangulo.

Sinabi ni Pangulong Duterte na minsan ay ina­abot siya ng ala-una ng madaling-araw sa pag-review at pagpirma ng mga dokumento at napupuyat din pero kailangan aniyang tapusin ang trabaho.

“I pray for guidance ­especially that I am now at the helm, ako yung kapitan ng barko at sana­ ay walang darating na mga kalamidad at pagsubok. I have so many problems to solve, I’m trying to solve the historical problem­ with the Moro and there’s fightin­g going on in Marawi that’s why I try to be there with the troops to show my solidarity,” dagdag­ na ­pahayag ng Pangulo. ­