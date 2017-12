Digong ‘senti’ sa Christmas party

Nakipagsaya si Pangulong Rodrigo Duterte sa party na ibinigay nito sa mga miyembro at opisyal ng Malacañang Press Coprs noong Martes ng gabi.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagbigay ng Christmas party ang Pangulo sa MPC na ginanap sa Heroes Hall ng Malacañang.

Naka-anim na sunod-sunod na kanta ang Pangulo subalit naging emosyonal ito nang kantahin ang ‘You Raise Me Up’ ni Josh Groban.

Sinabi ni Pangulong Duterte na ang kanta ay nagpapaalala sa kanyang namayapang ina lalo na ang makadurog pusong linya nito.

Kabilang din sa playlist ng Presidente ang kanyang isa pang paboritong ‘Ikaw’ na nilagyan ng dedication na ‘to someone from someone’ at nagtago sa division ng Heroes Hall habang kinakanta.

Ang ibang kinanta ay Send in the Clowns, Usahay, Matud Nila at Bridge Over Troubled Water.

Game din sa kantahan sina Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar, Presidential Spokesman Harry Roque at Special Assistant to the President Bong Go na ginanahan din at naging sunod-sunod ang pagkanta kasama ang live band.