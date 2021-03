Digong sapat na sa simpleng handaan

Mula nang maging pangulo noong 2016, inaabangan na ng sambayanan kung paano ipagdiriwang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kaarawan, kahit pa kilalang simple lang ito mag-celebrate.

Ito na ang ikalimang kaarawan ni Digong, mula nang maupo sa Malacañang. Sa unang tatlong taon niya, sinimulan ang giyera kontra droga kasama pa ng ibang ahensya ng pamahalaan at gayundin ang iba pang problema ng bansa habang nitong 2020 ay pagtugon naman sa pandemya ang hinarap nito.

Ang wish umano ni Duterte ngayong ika-76 birthday niya para sa bansa ay malampasan natin ang COVID-19 at bumalik na sa normal ang pamumuhay ng mga Pinoy.

“Ibig sabihin, babalik tayo doon sa napakataas na ating growth rate taon-taon because ang kaniyang pangako ay mas komportableng buhay sa lahat,” ayon kay presidential spokesperson Harry Roque.

Noong 75th birthday ni Duterte, ipinagdiwang niya ang kaarawan sa Malacañang kung saan siya nag-self quarantine sa pangamba na nahawaan siya ng virus.

Habang noong 2019, simple lang ang naging wish ni Duterte sa kanyang 74th birthday.

“My wish is just we will continue to progress and prosper. I wish you all happiness,” ang sinabi ni Duterte nang hipan niya ang kandila ng kanyang cake sa isang maliit na pagtitipon kasama ang ilang opisyal ng Presidential Security Group at ilang aide sa Davao.

Nagpahayag rin noon si Duterte na nais niyang matulog lang nang buong araw sa kanyang bahay.

Noon namang 73th birthday niya ang kanyang special assistant na ngayon ay Senador Bong Go, Roque, at Communications Secretary Martin Andanar ang nagbigay ng mainit na pagbati at wish kay Duterte.

“Ang wish ko po para kay Boss ay long and healthy life para patuloy siyang makapagsilbi sa bayan ,”ayon kay Go.

“On this day, we are reminded of how blessed we are as a nation to be headed by someone who is known for his strong political will, decisive leadership, and compassion for his fellowmen. I join the people in wishing our President a happy birthday!” ayon kay Roque.

Habang wish naman ni Andanar kay Duterte na “pagpalain ang lalaking ito”.

“We pause for this one day, to render to the President, Rodrigo Roa Duterte, the honor and the gratitude deserving of a leader, whose vision is revealed as each day unfolds. He acts both from the realm of power, and from the homes of the powerless,” dagdag pa ni Andanar.

Wala umanong magarbong selebrasyon na ginawa si Duterte tuwing sasapit ang kanyang kaarawan.

Mas gusto nito na gugulin ang kanyang araw sa piling ng mga anak at apo. (Juliet de-Loza Cudia)