Digong saludo sa sakripisyo ng mga frontliner

Pinarangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bayani ng bansa sa selebrasyon ng ‘National Heroes Day’ kahapon.

Sa kanyang mensahe, nagbigay-pugay ang presidente sa mga bayaning nakipaglaban at nagbuwis ng buhay para sa demokrasya ng bansa gayundin sa aniya ay modern heroes na nakikipaglaban ngayon sa COVID-19 pandemic.

“With pride and joy, we honor the noble sacrifices of our ancestors who fought to celebrate our country and establish the thri-ving democracy that we are today,” anang pangulo.

Hinikayat ng presidente ang publiko na kilalanin din ang mga “modern day heroes”, partikular ang medical frontliners at essential workers na nagsasakripisyo at itinataya ang kaligtasan para mapagsilbihan ang kapwa Pilipino sa panahon ng krisis.

“As we overcome the COVID-19 pandemic, let us honor our modern day heroes, our medical frontliners and all essential workers who sacrifice their lives, comfort and security to serve our fellow Filipinos,” dagdag ng pangulo.

Hinikayat ni Pangulong Duterte ang sambayanan na gawing inspirasyon ang mga sakripisyo ng mga bayani ng bansa at maging pondasyon ng mas matatag na kinabukasan para sa lahat. (Aileen Taliping)