Digong sa Simbahang Katolika: tarunga ang mga ‘paring manghikap’ sa dili pa hulgaun ang kagamhanan

Nameligrong masubli na usab panagbingkil tali nilang Presidente Rodrigo Duterte ug ang simbahang Katolika tungod sa pamahayag niini batok sa mga paring nalambigit sa kontrobersya.

Kini tungod sa mga giatubang nga pangkalibutanon nga pagkundenar batok sa mga pari og obispo nga nalambibit sa pagpangabuso sa mga bata.

Matud ni Presidente Duterte nga tungod sa daghang reklamo dili luwas ang simbahang Katolika nga maglecture ang Presidente sa publiko aron masayran sa katawhan ang matuod.

“There’s a book ‘The Popes’ basahin mo, 10 times worse than a … its a chronicles of the narratives of Vatican. So itong Katoliko na ito, it will not survive. Especially when I am no longer a President and I start to lecture, for the people to know,” matud sa Presidente.

Gihimong pananglitan ni Predidente Duterte ang nahimo niining kasinatian sa usa ka pari kaniadto nga nagtuon pa kini sa Ateneo de Davao nga gihikap siya samtang nangumpisal ug wala usab makalingkawas ang uban niyang classmate.

“Despite of the worldwide condemnation of the abuses of children, hanggang ngayon, pati si Pope is the center of a turnoil because of the so many thousands, including us sa Ateneo de Davao. And we were being fondled by priests while confessing,” dugang pa sa Presidente. ()