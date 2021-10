Digong sa Senado: Nagkulang kayo sa respeto!

Binanatan muli ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga senador na hindi pa rin tumitigil sa imbestigasyon at panay-panay ang patawag sa mga opisyal ng ehekutibo.

Sa kanyang ‘Talk to the People’, sinabi ng pangulo na nagkulang sa respeto ang mga senador partikular sa mga ipinapatawag na mga opisyal at pinaghihintay ng mahabang oras o kaya ay hindi naman naisasalang sa pagtatanong sa ginaga­wang imbestigasyon.

“Tawagin ninyo, paupuin lang ninyo doon. Parang nilalaro ninyo lang kami, nagkulang kayo ng respeto. Hindi para sa akin, para sa executive department ng gobyerno,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na pantay ang ehekutibo at lehislatura kaya hindi dapat isipin ng mga senador na mas mataas sila kaysa sa sino pa mang nakaupo sa gobyerno.

“You cannot be higher than us, nor us higher than you. We are co-equal coordinates. Huwag ninyong — just swagger around as if you are in a.. p***, sino ba kayo?” dagdag ng pangulo.

Binigyang-diin ng presidente na igagalang niya ang mga senador kung irerespeto ang mga nasa ehekutibo pero kung hindi aniya gagawin ito ay magbastusan na lamang ang mga ito.

“Mabuti ‘yong magkaintindihan tayo ngayon ha. Respetuhin ko kayo kung magrespeto kayo sa amin. ‘Pag binastos ninyo ako at ang gabinete ko, and all others in the executive department, ah, magbastusan tayo nito,” anang pangulo. (Aileen Taliping)