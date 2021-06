Digong sa PNP, DOT: Mamemeke ng swab test arestuhin

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine National Police (PNP), Department of Tourism (DOT) at lahat ng lokal na pamahalaan na arestuhin ang mga bakasyunistang gumagamit ng pekeng PCR test.

Sa kanyang Talk to the People nitong Lunes ng gabi, sinabi ng Pangulo na nakarating sa kanya ang ulat na karamihan sa mga bakasyunistang nagtutungo sa Boracay at ilang tourist spots ay gumagamit ng pekeng resulta ng PCR test.

Hindi aniya dapat ginagawa ito dahil mas sasakit lamang ang ulo at madodoble ang gastos ng mga ito.

“I am directing the Department of Tourism, the Philippine National Police and all local government to arrest those presenting fake tests and enforce strict compliance on protocols of local tourism,” anang Pangulo.

Huwag aniyang matakot ang mga inatasang ahensiya at mga LGU na maghain ng parusa sa mga nagsusumite ng pekeng PCR test result.

Bukod sa Boracay ay may mga naiulat ding mga turista sa Palawan na gumamit ng pekeng PCR test result. (Aileen Taliping)