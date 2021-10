Digong sa Pinoy judge lang haharap

Muling inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya haharapin ang imbestigasyon ng International Criminal Court (ICC) kaugnay sa kampanya ng kanyang administrasyon laban sa iligal na droga.

Sa kanyang talumpati nang bumisita sa Lucena City noong Huwebes, sinabi ng Pangulo na tanging sa korte sa Pilipinas lamang siya haharap sakaling imbestigahan ang kampanya kontra droga.

Binigyang-diin din uli ni Pangulong Duterte na nakahanda siyang magpakulong

“If there is any person who is going to prison, it would be me. But it should be a Filipino court manned by a Filipino judge and me prosecuted by a Filipino prosecutor at magpakulong ako dito. Marami namang penal colony eh ‘di doon na lang ako,” wika ng Pangulo.

Inihayag ni Pangulong Duterte na inaako niya lahat ng responsibilidad kaugnay ng ipinatupad na giyera kontra droga dahil siya umano ang nag-uutos sa mga pulis.(Prince Golez)