Digong sa PDDS: Diskarte para sure win

Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na political strategy ang dahilan kung bakit ito tumakbo sa ilalim ng Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan (PDDS) sa halip na sa PDP-Laban na kanyang partido.

Sa kanyang pagharap sa mga lokal na opisyal ng PDP-Laban sa Oriental Mindoro bago mag-weekend, sinabi ng pangulo na isa itong strategic decision na kalaunan ay maiintindihan din ng mga tao.

“For those asking why we used the CONA of our allied political party, PDDS, it can be summed up in two words, political strategy,” anang pangulo.

Hindi aniya ito labag sa batas ng partido dahil pinapayagan itong makipag-alyansa sa ibang partido politikal para mapalakas ang tsansa ng panalo sa 2022 elections.

Tiniyak ni Pangulong Duterte sa mga miyembro ng PDP Laban at PDDS na kapag nagkaisa ang mga ito ay magtatagumpay sa darating na eleksiyon.

Iniiwasan aniya ng pangulo at mga katiket nito ma-technical knockout dahil sa pagkakaroon ng dalawang paksiyon ng partido kaya gumamit sila ng political strategy sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa isang partido na kinikilala ng Commission on Elections. (Aileen Taliping)