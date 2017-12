Digong sa OFWs: Abusado sa BOC isumbong n’yo sa akin

By Aileen Taliping

Hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga umuwi at uuwi pa lang na mga overseas Filipino workers (OFWs) na isumbong sa kanya kapag pinahirapan sila ng mga taga-Bureau of Customs (BOC) pagdating sa airport.

Tinanong ng Pangulo ang mga umuwing OFWs sa kanyang pagdalo sa ani­bersaryo ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa Malolos, Bulacan kung hiningan at binuksan ang kanilang mga bagahe pagdating sa airport.

Sinabi ng Pangulo na binalaan na niya ang mga taga-BOC na tigilan na ang mga dating ginagawa tulad ng laglag-bala at panggigipit sa mga OFW na maraming bagahe pag-uwi sa bansa.

“Pagdating n’yo, wala naman kayong harassment sa Customs? Dire-diretso na kayo? Wala nang bukas-bukas ng mga bag? Hingi-hingi ng gano’n? Kasi ‘pag mayroon pa, sabihin mo p****, papatayin ko ‘yan, puntahan ko. Sinabi ko na, ‘no opening of bags, no harassment, no nothing’,” pahayag ng Pangulo.

Batay sa obserbasyon ng Pangulo, kapag mga opisyal ng gobyerno ang dumarating sa paliparan mula sa ibang bansa ay hinahayaan lang kahit pa ang haba ng bagahe pero kapag mga OFW mula Hong Kong o ibang nasyon ang dumating ay kinakalkal ng mga taga-BOC ang dala-dala ng mga ito.