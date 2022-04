Digong sa mga NPA: Bumaba na bigyan ko kayo ng bahay

Muling umapela si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng New People’s Army (NPA) na sumuko na dahil nakahanda itong magbigay ng bahay at iba pang tulong sa mga ito.

“Fifty-three years mag-pasyal-pasyal ka, wala kang ginawa, maghintay ka lang ng kamatayan. You know, better gamitin na ninyo — bumaba na kayo at mabigyan ko pa kayo ng bahay pati… Mayroon pa akong dalawang buwan,” pahayag ng Pangulo nang bisitahin ang mga biktima ng bagyong ‘Agaton’ sa Capiz noong Sabado.

“Pero kung gusto ninyo kayong mga NPA, mag — sayang wala lang talaga akong panahon. But I can start (National Housing Authority), maglagay ako ng housing almost usually niyan in a place, mga 1,000 units. All over na ‘yan ha, all over. Hindi lang isang probinsya,” dagdag nito. (Prince Golez)