Digong sa COA: Hindi kayo santo

Hindi santo ang mga nangangasiwa at nagpapatakbo sa Commission on Audit (COA).

Inihayag ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng kontrobersiyang idinulot ng inilabas na preliminary audit report ng ahensiya sa ilang mga departamento ng gobyerno.

Sinabi ng pangulo na marami rin ang nademanda sa COA dahil sa kasong bribery at falsification kaya hindi masasabing malinis ang lahat ng opisyal at kawani nito.

“Alam ko marami ring nademanda sa COA. Karamihan niyan bribery and falsification na kung may tulungan sila na isang government ano treasurer, auditor, tuturuan nila ‘yan kung paano gawin para malusot. So not everybody here is really without sin,” anang pangulo.

Hinamon ni Pangulong Duterte ang COA na ilabas din ang bilang ng kasong isinampa sa kanilang mga opisyal at tauhan dahil sa pangingikil at tinutulungang magpalsipika at mandaya ng mga dokumento para mailusot ang isang tanggapan na may kuwestiyon sa kanilang audit.

“On your own, why don’t you publish the number of criminal cases filed against employees of the auditing office, itong General Auditing Office involving corruption also? Mas masahol yang ano eh, kasi bribery. Tinutulungan pa ninyo mag-falsify, mag-fraud,” dagdag ng pangulo.(Aileen Taliping)