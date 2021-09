Digong sa China: Sorry nadale 4 drug trafficker

Humingi ng dispensa si Pangulong Rodrigo Duterte sa sinapit na kamatayan ng apat na Chinese drug suspects sa matagumpay na anti-drug operations sa Zambales at Bataan.

Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng pangulo na may mga batas na dapat sundin sa Pilipinas kaya dapat maintindihan ito ng mga bansang pinagmulan ng mga suspek.

“I’m sorry for the loss of lives. Hindi natin ginusto ‘yan. But I just hope that the countries from where these guys come from should understand that we have laws to follow,” anang pangulo.

Ang apat na napatay sa drug o¬perations ay mga Chinese national, isa sa mga ito ayon sa presidente ay pinakamalaking shabu importer sa Pilipinas.

Kinilala ng pangulo ang napatay na drug suspect na si Youhua Xu, miyembro umano ng transnational drug trafficking organization.

Ang mga napatay na suspek ayon pa kay Duterte ay isang malaking sindikato na nag-o-operate sa Southeast Asia at posibleng may koneksiyon sa drug cartel sa Mexico.

Nasamsam sa operasyon ang 500 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P3.4 bilyon sa Zambales at sa follow-up operations sa Bataan ay nakakuha ng 80 kilong shabu na nasa P544 milyon. (Aileen Taliping)