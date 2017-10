Digong, ‘rockstar’ sa Japan

Gaya ng dapat asahan ay dinumog ng mga Filipino si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikatlong pagkakataon na pagbisita sa Japan.

Matapos ang dinner ni Pangulong Duterte kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe sa unang araw ng kanyang working visit ay hindi naawat ng Japanese security ang Pangulo nang personal na puntahan ang mga Filipino na naghihintay sa labas ng kanyang tinutuluyang hotel at kinamayan at binati ang mga ito.

Hindi magkamayaw ang mahigit 200 Filipino na matagal na nag-abang sa labas ng hotel sa kaya’t nakiusap ang Pangulo sa kanyang Japanese security na batiin kahit saglit ang kanyang mga supporter.

“Naawa ako, I cannot disappoint… my security… does not want it, but I consider because naawa ako sa mga tao,” ang maiksing pahayag ni Pangulong Duterte.

Nagpahayag naman ng patuloy na suporta sa administrasyong Duterte ang iba’t ibang Filipino groups sa Japan.

Matatandaang sa una at ikalawang pagbisita ng Pangulo sa Japan ay parehong dinumog ito ng maraming Filipino at nagbantay sa harapan ng tinuluyang hotel kahit hindi kagandahan ang panahon.