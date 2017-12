Digong praning sa terror attack

Kilala sa pagiging matapang at matigas si Pangulong Rodrigo Duterte pero inamin nito na mayroon din siyang kinatatakutan pagdating sa usapin ng terorismo.

Sa kanyang mensahe sa Christmas party ng Malacañang Press Corps, sinabi ng Pa­ngulo na katulad din siya ng ordinaryong tao na natatakot sa posibilidad na makara­ting sa Metro Manila ang pag-atake ng mga terorista.

“Ang takot ako sa… if they will bring it here, we are in deep shit. Kita mo nga sa news, if you explode one truck of TMG it will flatten the whole barangay. That we have to really prepare,” pahayag ng Pangulo.

Isa aniyang potensiyal na target ang airports at kapag nangyari ito sa Metro Manila ay posibleng lulubog ang bansa.

Iba aniya ang sitwasyon sa Davao City dahil sanay na sila sa mga ganitong insidente at palaging nakahanda ang mga awtoridad.

“Sabi ko kay Presidente Arroyo, ‘Ma’am ayoko nang pumunta diyan sa airport, every time I… pinapawisan ang kamay ko, I get nervous, talagang takot just like an ordinary mortal, scares me to my wits to just think about it.

So ‘yan ang… diyan ako takot. Let’s put to notice that we are not over the hump. Marawi is just a signal… one plus one, but Mindanao is really… Sulu, some other pla­ces, Cotabato, Sulu you watch out for that,” ani Duterte.

Dahil dito, ngayon pa lamang aniya ay pinaghahandaan na ang mga hindi inaasahang pangyayari sa pamamagitan ng pagpapalakas sa militar at pulisya para mahadlangan ang anumang banta ng terorismo.

Bukod sa mga sundalo at pulis, pinaghahanda rin ng Pangulo ang MPC at iba pang miyembro ng media dahil baka ang susunod aniyang mga co­verage ay sa Mindanao, partikular sa Cotabato o Maguindanao na posibleng isunod na targetin ng mga terorista.

Pero sa kabila ng mga banta ng tero­rismo, tiniyak ni Pangulong Duterte na ginagawa niya ang lahat para mapigilan ang karahasan at paglaganap ng terorismo sa bansa.