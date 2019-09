Digong, Ping nagsagutan

Binuweltahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa ginawang pagpuna nito sa isyu ng pagtanggap ng regalo ng mga pulis at mga kawani ng gobyerno.

Ayon kay Pangulong Duterte, gusto ni Lacson na maging crusader pero ignorante naman tungkol sa batas.

Sinabihan pa ng Pangulo ang senador na magbasa muna ng batas partikular ang Anti-Graft and Corrupt Practices Law bago pumiyok sa isyu ng regalo.

“Sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law, it is an exception. Basta konti lang, allowed ‘yan. Eh pumiyok agad itong si Lacson. Adre magbasa ka naman ng, maawa ka naman, magbasa ka naman ng libro. Hindi ka naman abugado,” banat ng Chief Executive.

Kaugnay ito sa komento ni Lacson noong Agosto hinggil sa na­ging pahayag ni Duterte na hindi “bribery” ang pagtanggap ng regalo. “Mr. President, insatiable greed starts with simple, petty graft. It could be more addicting than drugs. There is no detox, nor is there rehab facility available for addiction to money” tweet pa noon ni Lacson.

Sa talumpati ng Pangulo matapos ang oath-taking ng League of Vice Governors of the Philippines, tinawag niyang ignorante si Lacson sa batas pero laging umeeksena sa mga isyu dahil sa may balak umanong tumakbong presidente ng Pilipinas sa susunod na halalan sa 2022.

“One maybe because he’s not a lawyer. But his penchant to just right away — in every issue dito, I think he’s running for President. But I would caution him to be more circumspect because pagdating ng panahon ‘yan, ‘yan magagamit ng mga ano niya. Sheer ignorance. Trying—trying to be a crusader but ignorant,” banat ng Pangulo.

Sumagot naman si Lacson sa tweet, at itinangging nagbabalak siyang tumakbo sa pagka-presidente kaya mahilig siyang sumakay sa mga isyu.

“Aside from my Twitter posts, I only comment on issues when asked, and not even all the time. I play ‘dedma’ when I am not fami­liar with the issue,” pahayag ni Lacson kahapon.

Nag-post din ito sa kanyang Twitter na isang news article na, “Duterte OK with cops accepting ‘gifts’ out of gratitude, earning extra cash from video-karera,” na may kaakibat na mensaheng, ““Is this not graft, Mr. President? Pray tell, who is ignorant?”

“I may not be a lawyer but I know how to read and understand the law that I read, or ask my lawyer-staff when I don’t,” sabi pa ng senador.

“Having said that, the President says he is fighting corruption. I also say I am on a crusade in exposing corruption in government. If we are not complementing each other in this regard, there must be a problem somewhere,” dagdag nito.

Sa isang radio interview naman, binanggit ni Lacson na napilitan siyang sumagot sa banat ng Pangulo dahil sa naiinsulto na siya nang tawagin siyang ignorante sa batas.

Nilinaw pa ni Lacson na kaya siya nagkomento noong Agosto 10 ay dahil sa pahayag ng Pangulo na okay lang tumanggap ng extra cash sa video karera.

“Sa tweet Aug 10, I was referring to the extra cash from video karera.

Galing ako sa PNP, bawal tumanggap sa illegal. Nang sinabi niya ignorante ako hindi ko matanggap yan. Marunong ako magbasa ng batas at marunong ako mag-intindi. Medyo masakit sa tenga,” diin ni Lacson sa interview ng DZMM.

“Wala akong planong makipagaway sa kanya. Tayo marunong tumanaw ng utang na loob marunong makipagkaibigan pero huwag naman ako insultuhin because I’ll insult you back,” diin pa ng senador. (Aileen Taliping/Prince Golez/Dindo Matining)