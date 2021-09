Digong pinatulungan mga Afghan refugee

Umapela si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bansang kasapi ng United Nations (UN) para tulungan ang mga mamamayan sa Afghanistan na desperadong makalabas sa kanilang bansa matapos na makabalik sa kapangyarihan ang Taliban.

Sa kanyang talumpati sa unang araw ng High-Level General Debate ng UN General Assembly, inihayag ng Pangulo na binuksan ng Pilipinas ang pintuan nito para sa mga Afghan na umalis sa kanilang bansa, lalo na sa mga kababaihan at kabataan na tumakas sa digmaan.

“As one global community, we must do our utmost to help the Afghan people and all those who continue to suffer,” sabi ng Pangulo.

Nauna nang kinumpirma ni Department of Foreign Affairs (DFA) Secretary Teodoro Locsin Jr. na mayroon nang dumating na mga Afghan refugee sa bansa. (Prince Golez)