Digong pinapasok na ang lalaban sa Globe at Smart

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Information and Communications Technology (DICT) na pabilisin ang proseso sa pagpasok ng ikatlong telecommunications player sa unang quarter ng 2018 upang mapabuti ang internet service sa buong bansa.

Kapag nakapasok na ang naturang kompanya sa bansa ay inaasahang magkakaroon ng kompetisyon sa industriya ng telekomunikasyon na kontrolado sa ngayon ng Globe at Smart.

Bukod sa DICT, binigyan din ng direktiba ni Pangulong Duterte ang National Telecommunications Commission (NTC) para ilatag ang Terms of Reference sa bidding ng lahat ng natitirang telco frequencies.

“I have instructed the DICT and the NTC to fast-track the entry of the third telecom player to foster competition in the market. I want this implemented during the first quarter of 2018. The NTC should start putting together the terms of reference for the bidding of all the remai­ning telco frequencies,” ang utos ng Pangulo.

Kasabay nito, nagbabala ang Pangulo sa lahat ng national at regional government agencies kasama na ang mga local government unit na huwag patatagalin ang pag-iisyu ng permits kung ayaw ng mga ito na malagay sa alanganin.

Ayon sa Pangulo, kailangang sa loob ng pitong araw ay mailabas na ang permit na kakailanganin para sa bagong telecom player.

Maging ang mga korte ay binalaan ni Pangulong Duterte na huwag makialam at huwag aniyang tangkaing maglabas ng Temporary Restraining Order (TRO) dahil ito ay para sa pambansang interes at kapakinabangan ng publiko.

“I am also instruc­ting all national and regional government agencies and local go­vernments to issue the required permits within seven days upon complete submission of requirements. This should also be the case for permits of incumbent telecom players. If the permits are not issued within seven days, the permits are deemed approved. I do not want the courts to interfere and prolong this process. Do not issue any TROs or injunctions. This is a matter of national interest for the benefit of the public,” pahayag ng Pangulo.

Hinihintay na ng maraming Filipino ang bagong telco player para magbigay ng mas maayos at mabilis na serbisyo sa internet, at para maputol na rin ang ‘duopoly’ ng Globe at Smart.

Matatandaang ipinahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na inalok ng Pangulo ang China upang maging telco player sa Pilipinas nang magkausap sila ni Chinese Premier Li Ke­qiang sa Malacañang noong Nobyembre 15.