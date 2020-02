Digong pinakalma ang publiko sa COVID-19

PINAWI ni Pangulong Rodrigo Duterte ang agam-agam ng publiko sa harap ng patuloy na banta ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa mga Pilipino.

Sa kanyang mensahe sa publiko, nanawagan ang Pangulo na manatiling kalmado, mapagmatyag at makipagtulungan sa gobyerno para malagpasan ang kinakaharap na hamon ng bansa mula sa COVID-19.

Hinimok ng Presidente ang sambayanan na magkaisa at sundin ang mga paalala ng mga eksperto sa kalusugan para makaiwas sa nabanggit na sakit.

“I call on our people to remain calm, vigilant, responsible and I also ask your trust and coo­peration, support as we face the challenge. Tayo ay magkaisa together as one nation, this challenge can be overcome,” anang Pangulo.

Tiniyak ni Pangulong Duterte na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa World Health Organization (WHO) at sa pribadong sektor, pati na rin ang paghahanda sa mga hindi inaasahang kaganapan kaugnay sa COVID-19.

Sa ngayon anang Presidente ay wala pang Pilipinong tinamaan ng nabanggit na sakit at normal lamang ang nararamdaman na mangamba, matakot at mag-alala pero ginagawa ng gobyerno ang lahat ng mga paraan para hindi kumalat ang COVID-19.

“The government, together with the World Health Organization, medical societies and partners in private sectors is addressing the challenge and prepa­ring for any eventuality,” dagdag pa ng Pangulo.

Kasabay nito, pinayuhan ni Pangulong Duterte ang publiko na huwag makinig sa mga haka-haka na nagdudulot ng takot at pangamba, at sa halip ay makinig lamang sa mga abiso ng gobyerno at WHO.

Pinayuhan din ng Presidente ang publiko na maging malinis at ugaliin ang malimit na paghuhugas ng kamay, iwasan munang maki­pagkamay at kapag humatsing ay takpan ang bibig at tiyaking hindi makahawa ng ibang tao, at kapag may ubo ay gumamit ng face mask. (Aileen Tali­ping)