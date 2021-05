Digong pinakakasuhan mga quarantine pasaway

Sinang-ayunan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo na maaaring kasuhan ng reckless imprudence ang mga pasaway na Pilipinong lalabag sa quarantine at basic health protocol habang nahaharap sa COVID pandemic ang bansa.

“Tama ka, I agree with you. Papasok yan. The law does not limit into itong nasagasaan, reckless imprudence resul­ting in homicide, may namatay, reckless imprudence na nakasakit ng tao. But it could also apply itong ganitong sitwasyon. Anything that is wrongful act that would result to the detriment of the people of the community,” anang Pangulo.

Ani Panelo sa ‘Talk to the People’ ni Duterte, naghahanap ito ng maikakaso laban sa mga lumalabag sa quarantine protocol.

Sinabi ni Panelo na nakasaad sa ilalim ng Codigo Penal na maaaring gamitin ang reckless imprudence sa mga hindi susunod sa isang patakaran na may posibilidad na makapinsala o mahakawa sa iba sa kaso ng problema sa COVID.

“Mayroon po, sa ilalim ng Codigo Penal, yung tinatawag na reckless imprudence. Kung yung isang tao na lumabag sa protocol, alam niya na kung siya ang lumabag ay mayroong posibilidad na mahawaan, makahawa siya kung mayroon siya,” ani Panelo.

Isang taon na aniyang paulit-ulit na ipinapanawagan at ipinatutupad ang kalakaran sa pag-iingat para hindi matamaan ng COVID-19 kaya’t kung lalabag ay isang patunay na hindi sumunod sa patakaran ng gobyerno. (Aileen Taliping)