Digong pinahiya kaya sinibak si Santiago

Nagsalita na si Pa­ngulong Rodrigo Duterte kung bakit nito sinibak sa puwesto si retired General Dionisio Santiago bilang chairman ng Dangerous Drugs Board (DDB).

Sinabi kahapon ng Pangulo bago umalis patungong Da Nang City, Vietnam na na-offend siya sa mga naging pahayag ni Santiago tungkol sa ipinatayong Mega Drug Rehabilitation Facility sa Nueva Ecija.

Nagbitaw aniya si Santiago ng salita sa media laban sa nasabing pasilidad sa halip na gawin ang trabaho kung paano malu­lutas ang problema ng iligal na droga sa bansa.

“He came up with a very incongruous statement that I was offended. He could have asked me for an audience and then tell me all about it. Kaya kita nilagay diyan not to issue statements to the press.

Nilagay kita diyan para magpunta ka sa akin kung ano’ng problema sa bayan natin at turuan mo ako kung nagkulang ako kung anong dapat kong gawin,” pahayag ng Pangulo.

Sa halip aniya na sabihing nagsayang lang ng pera sa ipinatayong rehabilitation facility, sinabi ng Presidente na sana ay kumilos na lang si Santiago kung paano maaayos ang problema.

Kung may naisip aniya si Santiago na solusyon sa problema sa iligal na droga, sana ay ginawa na niya ito noong siya pa ang namumuno sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ng administrasyong Arroyo.

Iniutos ni Pangulong Duterte ang pagsibak kay Santiago sa DBB sa pamamagitan ni Executive Secretary Salvador Medialdea.

Ipinahayag naman ni Santiago na hindi niya inasahan ang ganitong paraan ng pagpapaalis sa kanya sa gobyerno.