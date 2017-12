Digong pikon na sa Congressmen, Generals, Mayor

Tweet on Twitter

Pinapaalis ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga fishpen na nakakalat sa Laguna de Bay.

Karamihan sa mga may-ari ng fish pen ay mga alkalde, congressman pati mga heneral.

Matatandaang pag-upo ng Pangulo noong 2016 ay isa ito sa mga unang utos na alisin ang mga illegal fish pen sa Laguna de bay.

Sinabi ng Pangulo na tuwing umuuwi siya sa Davao City ay nakikita niya ang mga fish pen habang sakay ng eroplano at napapaisip kung paano­ makadaan at maayos na makahuli ng isda sa ­Laguna de Bay ang mga mangingisda.

“Ang flight route natin is iyong Laguna de Bay, nakikita ko palagi sabi ko P***ina dito isang fence, akala mo bukas na, may isa pa pala dito. Tapos akala mo dito bukas, may isa na naman pala. P*** saan magdaan ang mga fisher folk dito? Puro okupado! Sabi ko sinong may-ari? General, mayor, congressman, ay P***,” ang pahayag ng Pangulo.

Inatasan ng Pangulo ang mga awtoridad na sirain ang mga baklad at kapag pumalag ang mga mayor ay isama ito sa mga sisirain at huwag aniyang manghinayang patayin dahil maraming gustong maging mayor.

“Itong kay Mayor sirain­ mo… sirain mo pati si Mayor. Maraming­ mayo­r dito huwag kayong manghinayang, patayin mo ‘yang isa mayroong … maraming gustong mag-mayor diyan­, gusto pa nga nilang sila na mismo ang pumatay eh,” ang dagdag na pahayag ng Presidente.