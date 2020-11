Digong nilantad 22 sinibak, sinuspinde sa BOC

Pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 22 opisyal at kawani ng Bureau of Customs (BOC) na sinibak umano ng Office of the Ombudsman dahil sa mga kasong may kinalaman sa korapsyon.

Bago matapos ang kanyang ulat sa bayan Huwebes ng gabi, binasa ng Pangulo ang pangalan ng mga sinibak at kasalukuyan umanong iniimbestigahan.

Kabilang dito sina Lomontod Macabando, Engr. Ramon Hernandez, Raymond Cabigon, Gil Senen Gamil, Raymond Cabigon, Vincent `Butch’ Gamboa, Atty. Lyceo Martinez, Filomeno Salazar, Vicente Torres, at Renly Tiñana.

Sinibak din sina Jaybee Raul Cometa, Agnes Fabian, Allan Pagkalinawan, Ramon Anquilan, Aristotle Tumala.

Ang iba aniya ay sinibak na o iniimbestigahan pa at kabilang dito sina

Geniefelle Lagmay, Tomas Alcid, at Fahad Al-Rashid Lucman.

Sinuspinde naman ang isang Dante Baleva habang nahaharap pa sa kaso at iniimbestigahan sina Ma. Rosario Acosta, Noel Carandang, at Dolores Domingo. (Prince Golez)