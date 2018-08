Digong naudlot sa pagbisita sa mga binaha sa Metro Manila

HINDI natuloy ang nakatakdang inspection sana kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binahang lugar sa Metro Manila dulot ng hanging habagat.

Walang ibinigay na dahilan ang mga opis­yal ng Malacañang kung bakit kinansela ang na­unang schedule ng Pre­sidente.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque sa press briefing na nais makita ng Pangulo ang lawak ng pinsala ng pagbaha nitong weekend bunsod ng habagat.

Pero sa kabila nito, inalerto aniya ng Presi­dente ang mga ahensiya ng pamahalaan na lalo pang palakasin ang serbisyo para sa mga na­apektuhan ng naturang sama ng panahon.

“Kanyang ipinag-utos sa mga ahensiya ng gobyerno na paigtingin ang mga serbisyo sa mga naapektuhan at siguraduhin ang kaligtasan ng lahat,” ani Roque.

Batay sa report na ipinarating sa Malacañang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), malawak ang naging epekto ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Henry, Inday, Josie at Kar­ding dahil nagdulot ito ng ma­lawakang pagbaha sa regions 1, 3, Calabarzon, Mimaropa, regions 6, 10, Cordillera Auto­nomous Region (CAR) at National Capital ­Region (NCR).

Sinabi ni Roque na nakapagpalabas na rin ng tulong ang Office of Civil Defense (OCD), Department of Social Welfare and Development (DSWD) at Department of Health (DOH) para alalayan ang mga naapek­tuhan ng ma­lawakang pagbaha. ­