Digong: Nakatiwangwang na lupa ipamahagi

Hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipamahagi na ang mga nakatiwangwang na lupang pag-aari ng pamahalaan para mapakinabangan ng mga mahihirap partikular ng mga biktima ng bagyong ‘Odette’.

Kahapon, muling nanawagan si Duterte sa Department of Agrarian Reform (DAR) na tiyaking maipapamahagi na sa mga nangangailangan ang mga lupain ng gobyerno na hindi naman ginagamit.

“Kung mag-rehabilitate kayo ng isang community and you would want to look for the space if it’s government land, ibigay na n’yo lahat. Those idle government land, better give it to the people right away,” ayon sa Pangulo.

Giit pa ni Duterte, ang lahat ng lupa na puwedeng ibigay sa mga tao ay ibigay na lalo na sa mga tunay na nangangailangan.

Ayon pa sa pangulo, karamihan sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo ay nabibilang sa tinatawag na “marginalized” at “very poor” na walang ibang matutuluyan kaya dapat aniyang bilisan ang pamamahagi ng lupa sa mahihirap.

“Bilisan na n’yo nang konti,” dagdag nito. (Vick Aquino)