Digong naiyak sa batang naulila, mga hinagupit ng bagyo

Naging emosyonal si Pangulong Rodrigo Duterte sa sinapit ng mga biktima ng bagyong Agaton, kabilang na ang isang bata na nawalan ng pamilya sa kasagsagan ng pananalasa nito.

Sa kanyang talumpati sa harap ng mga biktima ng bagyo sa Baybay City, Leyte nitong Biyernes Santo, inilahad ni Duterte ang naging pagbisita niya sa isang ospital para alamin ang kalagayan ng mga nasugatan.

Dito, isang bata ang nakita niyang nag-iisa sa loob ng ospital. Sakanyang pagtatanong, nalaman niyang naulilang lubos angmenor de edad dahil sa paghagupit ng bagyo. Bilang magulang, nahabag ang pangulo sa sinapit ng bata na mag-isa sa pagharapsa ha­mon ng buhay.

“I visited the hospital and I saw this child who was all alone. His dad, mom and siblings are all dead. It made my cry and wonderwhy it had to happen to you. It makes me want to cry. But that is just how life is,” sabi ng pangulo sa wikang Baybayanon.

Sa kabila nito, nagpahayag ng pag-asa ang pangulo sa mgataga-Baybay City at sinubukang pangitiin sila kahit sa simplengparaan. Matapos ang aerial inspection para suriin ang lawak ngpinsala ng bagyo, nakipagpulong din si Duterte sa mga lokal na opisyal para alamin ang kalagayan ng kanilang nasasakupan. (Aileen Taliping)