Digong nainsulto kay Trudeau

Hindi nagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang “pabibo” ni Canadian Prime Mi­nister Justin Trudeau matapos ihayag na i­nungkat niya ang isyu sa extrajudicial killings sa Pilipinas at naging bukas naman umano ang Pangulo sa naging pag-uusap nila.

Ayon kay Pangulong Duterte, isang personal na insulto na pakialaman ng isang dayuhang tulad ni Trudeau ang isyu ng human rights at ang kampanya sa iligal na droga sa bansa.

Hindi aniya alam ng sino mang dayuhan tulad ng Canadian prime minister ang tunay na nangyayari sa Pilipinas at kung nais malaman ang katotohanan ay mag-imbestiga ang mga ito.

Pinayuhan ng Pangulo ang mga mainit sa isyu ng extrajudicial killings na gawin ang kanilang assignment at huwag basta umasa o maniwala sa oposisyon o sa mga rebelde dahil peke ang datos na ipinagwawagwagan ng mga ito.

“I said I will not explain. It is a personal and official insult. That is why you hear me throwing down epithets, cur­ses, nagmumura, b*** s*** and everything because it angers me. When you are a foreigner, you do not know exactly what is happening in this country. You do not even investigate. You only show before the United Nations a record of how many persons died you claim to be extrajudicial,” pahayag ng Pangulo.

“You know, my advice to everybody, the ones that I curse publicly is, ‘Do not get your documents from the opposition and from the communists’ because I said, they are all falsified,” diin pa ni Pangulong Duterte.