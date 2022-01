Digong nahiyang sa Sinopharm

Walang nakitang problema sa paggamit ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Sinopharm vaccine sa kanyang booster shot na siya ring brand ng kanyang primary vaccine laban sa COVID-19.

Ito ay sa kabila ng naging pahayag ng Department of Health na wala pang aprubadong booster sa Sinopharm dahil sa kakulangan ng data at mga pag-aaral.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na walang nakita ang Palasyo na negatibong epekto ang Sinopharm sa pangulo para sa kanyang booster shot.

Tanging ang presidente lamang at ang kanyang personal na doktor aniya ang nakakaalam kung bakit Sinopharm pa rin ang ginamit sa kanyang booster shot.

“Wala namang masamang epektong naidulot sa pagkakaalam namin. Itong mga bakuna ni Pangulong Duterte is something between him and his personal physician,” ani Nograles.

Sa kanyang Talk to the People noong Lunes, sinabi ng pangulo na nakapag-booster shot na siya gamit ang Sinopharm. (Aileen Taliping)