Digong nagprisintang abogado ng mga kinasuhang sundalo, pulis

Handang tumulong si Pangulong Rodrigo Duterte at maging abogado ng mga pulis at sundalong may kaso dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin.

Ito ang inanunsiyo ng pangulo sa one-on-one interview sa kanya ni Pastor Apollo Quiboloy sa Davao City kamakalawa.

“I’d like to tell entire police, it’s about 200 (thousand) something or 30 plus, pati military, huwag ka¬yong matakot, ako mismo ang tutulong,” anang pangulo.

Kapag wala aniyang tutulong sa mga ito, tawagan lamang siya o kaya si Senador Bong Go at siya mismo ang magdedepensa sa mga ito sa korte.

“‘Yong mga pulis na dalawang asawa o nakapatay dahil nandoon siya sa bar, nakipagbarilan o kaya abusado at nasangkot sa extortion, huwag kang magpunta sa akin kung hindi barilin kita,” anang Pangulo pa. (Aileen Taliping)