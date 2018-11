Digong nagpayo: Magtayo ng chapel, kesa magsimba

TULUYANG sumabog ang inis ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Simbahan at sa obispong kinanti nito kaugnay sa mga donasyon at alay na mga pagkain sa simbahan.

Sa kanyang talumpati sa groundbreaking ng isang water system sa Davao City, pinangalanan si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David at muling binatikos ang Simbahan dahil sa mga itinuturong mga paniwala na mahigit tatlong libong taon na ang ­nakaraan.

“Wala bang Obispo dito? Batukan ko ‘yung mga ulo ninyo. The Catholic Church pati si Bishop David sa Kalookan. Clinging on to a belief which was 3,000 years ago. Ang mga tao mo Nomads. What do they know about the world today tapos pasunurin mo ang mga sinusulat ninyo? How can the people 3,000 years ago predict or project what is happening today? It’s only the archaic church of … whose getting money that’s all,” anang Pangulo.

Pinayuhan ng Presidente ang mga tao na magtayo na lamang ng chapel sa kanilang mga bahay kaysa magtungo sa simbahan at magbayad sa serbisyo ng mga pari.

Sinabi ng Pangulo na may ilang obispo rin na tiwali at humihingi ng sasakyan sa gobyerno gayong alam ng mga ito na mayroong separation of church and state at pagkatapos ay babanatan ang gobyerno.