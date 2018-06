Digong nagmatigas sa TRAIN Law

Ipinahiwatig ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtutol sa mga panawagang suspendihin ang implementasyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law.

Sa talumpati kagabi ng Pangulo sa change of command ng Presidential Security Group (PSG) sa Malacañang Park, sinabi nito na kailangan niya ng pera para patakbuhin ang bansa.

Gayunman, aminado ang Pangulo na mara­ming problema ang bansa gaya ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga panguna­hing bilihin dulot ng pagtaas ng presyon ng produktong petrolyo.

“All the while, we are having problems because inflation is always there. There are many reasons. Actually, one of them is TRAIN. But I need money also to run the country,” anang Pangulo.

Nauna rito ay inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na hinahanapan na ng Pangulo ng solusyon ang naturang problema.

Halimbawa na lamang aniya ang pag-angkat ng Pilipinas ng murang diesel sa Russia, pagpapalawig pa ng mi­yembro ng mga mahihirap na pamilyang Filipino sa 4Ps program o Pantawid Pamilyang Pilipino Program at iba pa.

Malakas ang panawagan sa mga mambabatas na suspendihin ang Train Law dahil sa epekto nito sa mga pangunahing bilihin na lalong nagpahirap sa mamamayan.