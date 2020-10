Digong: Nag-resign na mga PhilHealth exec sa scam ‘di makakawala

Hindi pa rin ligtas sa kasong kriminal at administratibo ang mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) kahit nag-resign ang mga ito sa puwesto.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang regular na mensahe sa bayan nitong Martes.

Ayon sa Pangulo, lahat ng mga opisyal ng Philhealth na isinasangkot sa katiwalian ay nagsipagbitiw na, subalit hindi ito katiyakan na makakalusot sila sa pananagutan.

“Let me remind everybody in this government na your resignation will not save your neck. If you think that it will save you from criminal prosecution or administrative, that resignation will not help you at all. Let us be clear on that,” anang Pangulo.

Ang bentahe lamang aniya nang pagbibitiw sa puwesto ay makakatulog ng mahimbing at hindi na magre-report sa opisina subalit nananatili ang pananagutan sa gobyerno at sa tao.

Binigyang-diin ng Presidente na hindi pinapayagan ang sinomang taga-gobyerno na magbitiw sa puwesto kung mayroong kinakaharap na kaso , at kung hindi na pumapasok sa opisina ang mga ito ay ipapatawag o ipapa-subpoena ng korte.

Tinitiyak ni Pangulong Duterte na hindi makakatakas sa pananagutan ang mga opisyal na mapapatunayang sangkot sa katiwalian dahil uusigin ang mga ito ng gobyerno.(Aileen Taliping)