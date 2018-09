Digong mihimog cabinet meeting sa Jordan

Mipatawag ug cabinet meeting si Presidente Rodrigo Duterte sa mga miyembro sa gabinete nga kauban nga mibisit sa Jordan.

Matud ni Special Assistant to the President Bong Go nga gihatagan ang Presidente ug briefing kabahin sa ekonomiya ug isyu nga pangseguridad.

Nunut kini sa init nga isyu sa pagtaas sa inflation sa nasud tungod sa kakulangan sa suplay sa bugas sa National Food Authority (NFA) lakip na ang taas nga presyo sa mga pagkaun sama sa karne sa manok, baboy, gulay ug isda.

Wala gibutyag ni Go kung lakip ba sa natuki ang problema nga giatubang karon ni Senador Antonio Trillanes IV human gibaliwala ang amnestiya niini ug nag-atubang sa posibleng pag-sikop niini.

Nasayud si Presidente Duterte ang mga nanghitabo sa Pilipinas bisan kini anaa sa ubang nasud tungid kay gihatagan kinig report sa gibiling caretaker sa kagamhanan nga si Justice Secretary Menardo Guevarra.

Lakip sa mga gabineteng kauban sa Pangulo sa biyahe sa Israel ug Jordan mao silang Executive Secretary Salvador Medialdia, Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, Presidential Spokesman Harry Roque, Defense Secretary Delfin Lorenzana, Trade and Industry Secretary Lopez, Labor Secretary Silvestre Bello III, DILG secretary Eduardo Año, Environment Secretary Roy Cimatu ug Special Assistant to the President Bong Go.

Nakatakda nga mobalik sa nasud ang Presidente Sabado sa buntag. (Jess Campos)