Digong may political will sa makabagong transportasyon

Hindi ikokompromiso ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kapakanan ng nakararaming Pilipino kaya tuloy ang modernisasyon ng mga bulok at karag-karag na pampublikong sasakyan pero bukas din ang gobyerno para sa isang dayalogo sa transports groups.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi magpapatinag ang Pangulo sa ilang transport group kahit pa panay-panayin ang tigil-pasada para ipakita ang matinding pagtutol sa plano ng gobyerno.

Prayoridad aniya ni Pangulong Duterte ang interes ng mas maraming Pilipino kaya’t ipapakita ng administrasyon na mayroon itong political will para isulong ang pagbabago.

Binigyang-diin ni Abella na lahat ng mga Pilipino ay makikinabang sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) magmula sa mga tsuper, operators, at ang milyun-milyong mga commuter.

Ilang administrasyon na aniya ang nagtangkang isulong ang modernisasyon pero hindi nagtagumpay dahil tinatapatan ito ng mga tigil-pasada at kilos-protesta pero sa pagkakataong ito ay hindi papayagan ng Pangulo.

“It underscores the national leadership’s strong political will and decisive stance to initiate reform in the public transportation sector,” pahayag ni Abella.

Kasabay nito sinabi ng tagapagsalita ng Malacañang na bukas ang gobyerno para sa isang dayalogo sa alinmang transport groups na nais makabahagi sa isinusulong na PUV modernization program.(Aileen Taliping)