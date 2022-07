Digong may P12B naiwang NDRRMC budget

May P12.77 bilyon pa sa P20.7 bilyong National Disaster Risk Reduction and Management Fund (NDRRMF) ang naiwan ng administrasyong Duterte as of June 30, 2022.

Ayon sa datos ng Department of Budget and Management, may P20.7 bilyong inilaan sa budget ng pamahalaan para sa NDRRMF, P699.66 milyon ang hindi pa nagostos para sa 2021 budget at P20 bilyon naman ang para sa budget o General Appropriations Act ng 2022.

Ayon sa DBM, may P14.7 bilyon pang balanse ang NDRRMF ngunit naaprubahan na ng Malacañang ang pag-isyu ng SARO o statement of allotment release order ng P1.58 bilyon nito at may P350 milyong naghihintay na ng basbas ng Malacañang bago maisyuhan ng SARO. (Eileen Mencias)