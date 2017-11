Digong may alas kay Ellen at John Lloyd

Muli na namang ginulantang ang netizens sa pagbabalik Pilipinas ng rumored sweethearts na sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna na nagbakasyon sa Europa.

Ito ay matapos na bumungad sa social media ang ilang pictures ng mag-sweethearts na du­malaw sa burol ng anak ni dating Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo na si Lupe Romulo.

Kasama sa kumalat na pictures sa pagdalaw sa burol ng lovers ay ang larawan ni John Lloyd at ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkakamayan.

Ngiting-ngiti si John Lloyd habang nagkakamayan at nag-uusap sila ng Pangulo.

Nagpang-abot ang Pangulo at si John Lloyd na kasalukuyang karelasyon ni Ellen na dati namang napabalitang girlfriend ni Sebastian o mas kilala bilang si ‘Baste’ na anak ni Pangulong Duterte sa burol ng anak ng dating DFA Secretary.

Kaya naman inaba­ngan ng publiko kung ano ang mga sinabi ni Pangulong Duterte nang makausap si John Lloyd.

May pasabog nga bang bibitawan ang Pa­ngulo patungkol sa lovers na personal na nakatagpo sa burol?

Hindi naman lingid sa lahat na dating nobya ng anak na si Baste ang ngayon ay karelasyon ni Cruz na si Adarna.

Nasa burol din si Ellen pero walang kumalat na pictures nito kasama ang Pangulo.

Matatandaang naging bokal ang Pangulo sa pagkondena sa relasyon ni Ellen at anak na si Baste dahil sa umano’y napabayaan nito ang kanyang papel bilang ama sa mga anak.





Ganito ang naging pahayag ng Pangulo dahil sa napansing tila pagpapabaya ni Baste sa mga anak dahil sa pagkahumaling noon kay Ellen.

“He doesn’t go home anymore. He’s always with Adarna,” ang naging pahayag ni Pangulong Digong.

Mas nalungkot ang Pangulo nang tanungin ang mga apo na anak ni Baste kung mahal nila ang kanilang ama na ikinasakit ng kalooban ni Pangulong Digong nang sabihin ng mga apo na ang Mama lamang nila ang mahal nila.

“I asked him whom he loves the most. Papa or Mama? He replied ‘Mama only.’ See, it’s a tragedy,” bahagi ng pahayag ng Pangulo.