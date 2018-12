Digong malabong pumunta sa US

MALABO pa rin ang posibilidad na bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Amerika kahit naibalik na sa Pilipinas ang Balangiga bells na dinala ng mga sundalong Amerikano sa Estados Unidos noong 1901.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na nagbitiw na noon ng pahayag ang Pangulong na hin­ding-hindi siya aapak sa Amerika.

Isa sa mga pangunahing dahilan ng Pangulo kaya ayaw bumisita sa Amerika ay ang mahabang biyahe at malamig na klima.

“What I know is, he really doesn’t want to go to the US – apart from whatever reasons he has in mind – he cannot stand the temperature, the coldness. Talagang ayaw niya kapag sobrang lamig,” ani Panelo.

Sinabi pa ng Kalihim na hindi niya mabasa kung ano ang nasa isip ng Pangulo kung bakit ayaw nitong umapak sa Amerika.

Matatandang inihayag noon ni Pangulong Duterte na hindi siya aapak sa Estados Unidos hangga’t hindi naibabalik ang tatlong kampana na tina­ngay ng mga sundalong Amerikano sa Balangiga, Eastern Samar.

Sinabi ni Panelo na isa lamang ito sa mga dahilan ng pagtanggi ng Pangulo na bumisita sa Amerika subalit hindi niya alam kung ano ang iba pang rason nito.

“I really don’t know. I cannot read his mind as of this time with respect to that. I will ask him when we go to Samar to turn over the Balangiga Bells,” dagdag pa ni Pa­nelo.