Digong makaka-chat hari ng Jordan sa pandemya

Inihayag ni Senador Bong Go na malapit na ring bumalik sa Maynila si Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa Davao City pa.

Ayon kay Go, kinakailangang dumalo ng Pangulo sa isang virtual conference hinggil sa paglaban sa COVID-19 pandemic.

“Babalik na rin siya sa mga susunod na araw sa Manila at marami po siyang gagampanan. Merong virtual conference na inimbitahan siya ng King of Jordan tungkol sa fight against pandemic. Magsasalita po si Pangulo doon,” sabi ng senador.

Kinumpirma naman ito ng Malacañang nitong Linggo at inihayag na magkakaroon ng virtual meeting sina Pangulong Duterte at King Abdullah II ng Jordan sa darating na Miyerkoles.

“It’s just an entry in his appointments diary. It’s recorded as ‘Aqaba Process’ on September 2,” pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nang matanong hinggil sa nasabing virtual conference.

Subalit wala nang ibinigay na iba pang detalye si Roque hinggil sa nasabing pagpupulong.

Nabatid naman na ang Aqaba process ay isang multi-national forum na inisyatiba ni Abdullah para mapalakas ang laban ng buong mundo kontra terorismo.(Prince Golez)