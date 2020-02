Digong magtuturo ng criminal law pag-alis sa Palasyo

POSIBLENG magturo ng criminal law si Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng kanyang termino sa 2022.

Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa joint graduation ceremony ng mga nagtapos ng Public Safety Officers Basic Course (PSOBC) at Public Safety Officers Advance Course (PSOAC) na ginanap sa Davao City noong Huwebes.

Ayon sa Pangulo, bago pa siya ­naging alkalde ng Davao City ay na­ging lecturer na siya ng criminal law.

“I became a lecturer of the — where you trained doon diyan sa [Barangay] Mintal. I stayed there for quite a time from being a prosecutor. I was handling Criminal Law, Criminal Evidence and Criminal Procedure until — until my mayorship days,” sabi ng Pangulo.

“Kaya sayang but anyway maybe in the — in a few days kung hindi na ako — lalo na kung hindi na ako Presidente, about two years from now, I could devote my time lecturing,” anang ­Pangulo. (Prince Golez)