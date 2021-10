Digong, Leni sa ‘World Pandesal Day’: Angel tumanggi sa senado, kongreso

Ang bongga ng ‘7th World Pandesal Day’ na pinangunahan ng Kamuning Bakery ni Wilson Lee Flores nitong Oct. 16.

Aba, puro malalaking tao ang bumati, na pinangunahan ni President Duterte, Vice President Robredo, at iba pang mga malalaking politiko.

Nakasama sa zoom presscon sina Sen. Sherwin Gatchalian at Mr. Neri Colmenares.

At dahil si Mr. Colmenares ay ‘pamangkin’ ni Angel Locsin, nausisa nga ito kung may nag-alok ba kay Angel, o nagka-interest ba si Angel na pasukin ang politika, hindi man ngayon, kundi in the future.

“Well si Gel, ang pagiging matulungin niya ay hindi dahil sa akin o kanino pa man. She serves her own person. That she developed that because of her life experience, mula sa hindi siya sikat na star, hanggang maging big star. Alam niya ang lahat, people from all walks of life.

“More than a month ago, nag-usap kami. Nag-text kami 2 weeks ago.

“Natanong ko siya kung tatakbo siya? Yes! Kasi marami ang nagtatanong. So ni-relay ko sa kanya, sabi ko, ‘Oy maraming nagsasabi na sana tumakbo ka’, may mga kongresista nagsasabi na baka puwede siya partly-list, ang iba naman sa senatorial slate nila.

“Sabi niya, ‘Puwde naman ako na wala riyan’. At saka, hindi ‘yan ang kanyang ano, ang politika, wala sa kanya.

“Ako nagre-relay lang ako, hindi ko siya pinipilit. Pero ayaw niya talaga. Hindi talaga siya puwede,” sabi ni Mr. Colmenares.

Oh, di ba? Bongga ni Angel, na senado, kongreso ang tinanggihan niya, ha!

Anyway, speaking of 7th World Pandesal Day, bukod kina President Digong at VP Leni, bumati rin sina Sen. Grace Poe, Sen. Angara, Sen. Gatchalian, Rep. Loren Legarda, Q.C. Mayor Belmonte, at marami pang iba.

Nanguna nga ang Kamuning Bakery sa 7th World Pandesal Day, na kung saan ay namigay sila ng libreng tinapay, pandesal at sa mga orphanage, at mga public school.

Anyway, sa halip na idaos ang annual tradition of giving 70,000 free pandesal and other foods the whole day to the urban poor plus free medical/dental/optical missions, pinadala na nga lang sa mga orphanage, diverse children’s shelters and urban poor communities ang mga tulong.

Para sa mga detalye, contact Wilson Lee Flores (09188077777, 09178481818). (Dondon Sermino)